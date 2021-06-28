 

В 31 стране сделали прививок от COVID-19 достаточно, чтобы иммунизировать 40% населения – данные Bloomberg

28.06.2021, 6:34, Новости дня
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В 31 регионе мира сделали прививок от COVID-19 достаточное количество для иммунизации 40% населения.

Самый высокий процент полностью вакцинированного населения – на Сейшельских островах (71,7%).

За сутки на планете в среднем вводится 44,2 млн доз препаратов. Вакцинация проходит в 180 странах и территориях.

Лидером по количеству прививок являются, по данным Bloomberg, материковый Китай – почти 1,2 млрд. В топ-пять стран по этому показателю входят также США (323,3 млн), Индия (321,8 млн), Бразилия (95,2 млн) и Великобритания (76,8 млн).

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в мире началась в конце 2020 года.

В Украине вакцинация стартовала 24 февраля. По состоянию на 27 июня в стране сделали почти 2,5 млн прививок от COVID-19, первую дозу получили почти 1,9 млн человек, завершили вакцинацию 572 тыс. украинцев.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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