На Сахалине и Курилах уничтожили десант условного противника

Подразделения Восточного военного округа (ВВО) на учениях на островах Курильской гряды и на Сахалине в ходе учебного боя ликвидировали десант условного противника, сообщила пресс-служба ВВО.

«Учение в островной зоне Восточного военного округа завершилось розыгрышем практических действий войск. В мероприятии принимали участие более 10 тыс. военнослужащих, порядка 500 единиц техники, несколько десятков летательных аппаратов, свыше десяти кораблей и судов ТОФ различного назначения. Так морской десант, высадившийся на Курилах и Сахалине, в ходе учебного боя был ликвидирован подразделениями армейского корпуса ВВО. Маневры прошли в трех локациях, на островах Сахалин, Итуруп и Кунашир», – приводит сообщение пресс-службы округа ТАСС.

Подразделения армейского корпуса совершили марш в районы предполагаемой высадки противоборствующей стороны и подготовились к противодесантной обороне с инженерным оборудованием своих позиций. «Противник» высадился с больших десантных кораблей Тихоокеанского флота в тыл и фланги подразделений, чтобы захватить плацдармы и развернуть дальнейшее наступление на островах. При этом морские пехотинцы осуществили высадку на современных бронетранспортерах БТР-82АМ.

Военнослужащие армейского корпуса вовремя обнаружили условного противника и во взаимодействии с артиллерийскими и танковыми подразделениями уничтожили его десантные группы.

«При проведении двустороннего учения руководством военного округа введена соревновательная система и уже дана высокая оценка действиям обеих сторон на всех этапах маневров. По итогам учений подразделения армейского корпуса показали лучшую результативность», – уточняется в сообщении.

Ранее Япония выразила протест из-за учений ВС РФ на Южных Курилах.

В минувшую субботу после провокации британского эсминца у берегов Крыма в Японии заговорили о возможности нанести по РФ «один сильный удар», чтобы «забрать» Курилы и «победить Россию, как в русско-японской войне».

В начале июня президент Владимир Путин отмечал, что поправка к Конституции о запрете на отчуждение территорий не означает, что переговоры с Японией о мире должны быть приостановлены. В апреле МИД Японии пообещал вести «упорные» переговоры с Россией по Курилам. Ранее японские издания Sankei Shimbun, Asahi Shimbun, Mainichi Shimbun, а также телерадиокорпорация NHK и агентство Kyodo опубликовали материалы, в которых сделали вывод об окончательном отказе РФ от передачи Южных Курил.

Основным препятствием для заключения мирного соглашения с Японией по итогам Второй мировой войны стал вопрос о принадлежности Южных Курил. В 1945 году весь архипелаг включили в состав СССР. Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы ныне необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала позицию РФ по вопросу мирного договора с Японией.