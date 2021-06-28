США захотели обсудить с Россией работу диппредставительств

Посол Соединенных Штатов в Москве Джон Салливан выразил надежду на то, что после саммита в Женеве удастся нормализовать работу американских дипломатических представительств в России.

«Оба президента согласились, что в наших [США и России] взаимных интересах <…> иметь две стабильные дипломатические платформы в столицах и городах наших стран. <…> Мы собираемся серьезно работать с нашими коллегами, с моими друзьями в министерстве иностранных дел [РФ], чтобы <…> создать почву для нашего дипломатического присутствия в России, а также, я на это надеюсь, чтобы вновь воссоздать дипломатические представительства, которые были у нас не так много лет назад», – приводит ТАСС слова Салливана в интервью телеканалу «Дождь».

Салливан сообщил, что на следующей неделе встретится с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым. По словам посла, темой встречи станет в том числе работа дипломатического представительства США в условиях ограничений. «Мы должны определить пути получения виз, чтобы большее число граждан США могло приезжать сюда для работы, а также определиться с договорными отношениями, в которые мы сможем вступать с гражданами РФ или третьих стран, чтобы быть в состоянии предоставлять основные услуги», – добавил он. Посол также выразил сожаление в связи с тем, что персонал дипломатических представительств в обеих странах существенно сократился.

В воскресенье Салливан заявил, что американское посольство в Москве якобы не сможет предоставлять консульские услуги в полном объеме с 1 августа из-за требования не нанимать персонал из РФ и третьих стран.

В минувший четверг посол США Джон Салливан вернулся в Москву. Несколькими днями ранее в Вашингтон вернулся российский посол в США Анатолий Антонов.

Напомним, на встрече в Женеве 16 июня президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден договорились о возвращении послов к работе. 16 апреля глава МИД Сергей Лавров сообщил, что в Кремле рекомендовали Салливану «поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации». 19 апреля МИД снова рекомендовал послу США отправиться в Вашингтон. 22 апреля Салливан вылетел из Москвы в Вашингтон.