Украина исключила Филиппа Киркорова из списка угрожающих нацбезопасности лиц

Певец попал в него три дня назад.

Российского певца Филиппа Киркорова исключили из списка лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. Об этом сообщается на сайте украинского министерства культуры.

Певца включили в список на основании письма Службы безопасности Украины от 22 июня и исключили из него по требованию СБУ спустя три дня. Причины обоих решений не раскрываются.

Киркоров, комментируя решение Украины, заявлял, что «внесение в черный список народного артиста Украины звучит как абсурд». Он считает, что решение было принято «против России, ненависть к которой захлестывает».

В перечне лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, находится 200 человек, в том числе Сергей Безруков, Иван Охлобыстин, Стивен Сигал, Михаил Боярский, Дмитрий Харатьян, Алиса Фрейндлих, Лариса Долина и Николай Цискаридзе. Они не могут въехать в Украины, в стране также запрещено распространение фильмов с их участием.

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