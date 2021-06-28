 

Мнение: Почему Сталин не сотрудничал с Красным Крестом

28.06.2021, 5:20, Разное
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Егор Яковлев на тему отношения Сталина к "Красному Кресту" в контексте проблемы советских военнопленных.

У главы Советского Союза и его ближайшего окружения была серьёзная мотивация для такого решения.
Сотрудничал ли Международный Красный Крест с нацистской Германией?
Какие инциденты подорвали доверие СССР к МККК?
Чем вызвано решение Советского Союза об отказе сотрудничества с организацией?

Источник: Colonel Cassad



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