Мнение: Почему Сталин не сотрудничал с Красным Крестом

Егор Яковлев на тему отношения Сталина к "Красному Кресту" в контексте проблемы советских военнопленных.

У главы Советского Союза и его ближайшего окружения была серьёзная мотивация для такого решения.

Сотрудничал ли Международный Красный Крест с нацистской Германией?

Какие инциденты подорвали доверие СССР к МККК?

Чем вызвано решение Советского Союза об отказе сотрудничества с организацией?

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