Мнение: Почему Сталин не сотрудничал с Красным Крестом
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Егор Яковлев на тему отношения Сталина к "Красному Кресту" в контексте проблемы советских военнопленных.
У главы Советского Союза и его ближайшего окружения была серьёзная мотивация для такого решения.
Сотрудничал ли Международный Красный Крест с нацистской Германией?
Какие инциденты подорвали доверие СССР к МККК?
Чем вызвано решение Советского Союза об отказе сотрудничества с организацией?
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Источник: Colonel Cassad
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