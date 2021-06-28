Мнение: Осталась одна Украина…

Какой красивый футбол показала сегодня сборная Португалии в игре со сборной Бельгии. Но, увы, похоже, сегодня за сборную Бельгии играл и 12-ый игрок – спортивная удача…

К сожалению, Криштиану Роналду и его товарищи покидают чемпионат Европы.

Кроме сборной Украины мне уже больше не за кого болеть… Надеюсь, что 29 июня украинцы не подведут и погнут шведов…

Фотография отсюда

—