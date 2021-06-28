 

Чешский премьер заявил о нехороших для Чехии версиях взрывов во Врбетице

28.06.2021, 5:02, Новости дня
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Чешское руководство не рассматривает иных версий взрывов на складах во Врбетице, кроме как вмешательство российских спецслужб, сообщил премьер страны Андрей Бабиш.

«Мы [правительство] убеждены, что это было акцией российских шпионов. Если кто-то говорит что-то другое, то это нехорошо [для Чехии]», – сообщил Бабиш, говоря о заявлении президента страны Милоша Земана, указывавшего, что нужно расследовать разные версии событий, передает ТАСС.

Земан в воскресенье заявил, что нужно рассматривать вероятность, что взрывы на складах могли произойти из-за неумелого обращения с боеприпасами. Также нужно изучать версию попытки скрыть финансовую недостачу или кражу оружия.

Отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы РФ в якобы причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. 23 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ о мерах в отношении государств, совершающих недружественные РФ действия. Это стало ответом на высылку российских дипломатов из США и разгоревшийся дипломатический скандал с Чехией.

Президент Чехии Милош Земан заявлял, что доказательств присутствия «российских агентов» на складе боеприпасов во Врбетице не было в отчетах контрразведки. После встречи с Земаном Бабиш сообщал, что следствие рассматривает лишь одну версию причин взрыва во Врбетице – «атаку российских агентов».



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