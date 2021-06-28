 

Ассоциацию НОМ возмутило аварийное состояние помещений на мунвыборах Челябинской области

28.06.2021, 5:02, Новости дня
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Ассоциация НОМ обратилась к руководству одного из районов Челябинской области с требованием обеспечить достойные условия для проведения муниципальных выборов, одно из зданий, в котором проводилось голосование, находится в аварийном состоянии.

Как выяснили эксперты НОМ, голосование на повторных выборах депутата Совета депутатов Усть-Багарякского сельского поселения по одномандатному избирательному округу №3 на УИК 1096 было организовано в здании, которое находится в аварийном состоянии, сообщается на сайте НОМ.

«Здание, выбранное местными властями Кунашакского района для организации УИК 1096, имеет не только обшарпанный вид, но и состояние помещения изнутри выглядит небезопасным для избирателей. Таким отношением администрация района подрывает доверие к выборам и дискредитирует саму идею выборов», – подчеркнул председатель НОМ Александра Брод, который считает, что властям Кунашакского района следует обратить внимание на то, что фасад помещения, где проходят выборы, и внутреннее состояние УИК выглядят удручающе.

«Однако даже в таких экстремальных условиях комиссия обеспечила видеонаблюдение, работает чётко, на участках присутствуют наблюдатели от Общественной палаты области и от кандидатов. Нарушения в ходе голосования не зафиксированы», – отметил Брод.

На 15:00 проголосовали 54 из 88 избирателей, что составляет 61,36%.



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