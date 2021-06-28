Лавров обвинил Запад в подмене международного права новыми правилами

Западные страны пытаются заместить существующие нормы международного права «основанным на правилах» миропорядком с целью последующего навязывания всем остальным узкогрупповых рецептов, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

В своей статье, опубликованной в «Коммерсанте» и журнале «Россия в глобальной политике», глава МИД заметил, что «в правилах как таковых ничего зазорного нет». «Напротив: Устав ООН – это именно свод правил, но правил, одобренных всеми странами мира, а не в рамках «междусобойчиков», – приводит слова Лаврова ТАСС.

При этом министр обратил внимание на то, что в русском языке слова «право» и «правило» однокоренные. «Для нас настоящее, справедливое правило неотделимо от права. В западных языках иначе. В английском, например, право – «law», а правило – «rule». Чувствуете разницу? «Rule» – это больше не про право (в смысле общепризнанных законов), а про то, какие решения принимает тот, кто правит, управляет», – отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров также отметил, что однокоренное с «rule» слово «ruler», помимо всего прочего, обозначает линейку. «Получается, что своей концепцией «правил» Запад хотел бы всех выстроить по своей линейке, в свою шеренгу», – заметил глава МИД России.

«Поражает настойчивость, даже упрямство, с которым Запад внедряет свои «правила», – подчеркнул глава МИД России. – Понятно, что есть внутриполитические соображения, надо показывать избирателям «крутизну» во внешней политике по отношению к «авторитарным противникам» в преддверии очередных электоральных циклов (в США они каждые два года, так что только успевай)».

Лавров указал, что «порядок, основанный на правилах» – это воплощение двойных стандартов. «Когда выгодно – абсолютным «правилом» признается право народов на самоопределение. В этом ряду – Мальвины за 12 тыс. км от Великобритании, сохраняющиеся у Парижа и Лондона вопреки многим решениям ООН и Международного суда отдаленные бывшие колониальные владения, которые никто не собирается освобождать, а также «независимое» Косово – в нарушение резолюции СБ ООН, – отметил он. – Когда же принцип самоопределения противоречит геополитическим интересам Запада – как в случае свободного волеизъявления жителей Крыма в пользу единой судьбы с Россией – про него забывают и гневно осуждают свободный выбор людей, наказывают их санкциями».

«Внедряя свою концепцию «миропорядка, основанного на правилах», Запад преследует цель увести дискуссии по ключевым темам в удобные ему форматы, куда несогласных не приглашают. Сколачиваются узкогрупповые «платформы» и «призывы», чтобы в своем кругу согласовывать рецепты для последующего навязывания всем остальным, – сказал Лавров. – Среди примеров – «призыв к безопасности в киберпространстве», «призыв к уважению международного гуманитарного права», «партнерство в поддержку свободы информации». В каждом из этих форматов – по несколько десятков стран, меньшинство международного сообщества».

По словам министра, хотя в ООН уже существуют переговорные площадки по важным мировым вопросам, Западу они не нравятся, так как там нужно искать консенсус и учитывать мнение всех стран, а это мешает Западу «утверждать свои правила». Он указал на то, что в частности в ЕС без оглядки на Устав ООН создаются собственные механизмы горизонтальных санкций под каждый «формат единомышленников».

«Схема такая: участники «призывов» и «партнерств» решают в своем тесном кругу, кто нарушает их требования в той или иной области, а Евросоюз уже накладывает на провинившихся санкции. Удобно: сам обвиняешь, сам наказываешь и в Совбез ООН ходить не надо. И объяснение придумано: у нас ведь «альянс самых эффективных мультилатералистов», вот мы и учим других осваивать передовой опыт, – заметил Лавров. – А насчет того, что это не демократично и противоречит принципам подлинной многосторонности, президент Франции Эммануэль Макрон все объяснил, выступая 11 мая этого года: мультилатерализм не означает необходимости добиваться единогласия и позиция «отстающих» не должна становиться препятствием для «амбициозного авангарда» мирового сообщества».

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, на фоне глобальных перемен на международной арене возникает вопрос о том, какая форма государственного устройства наиболее эффективна для устранения угроз, с которыми сегодня столкнулось все человечество. В политологический оборот вводится тема сравнения инструментария либеральных демократий и автократических режимов, при этом постепенно вбрасывается термин «автократические демократии», отметил Лавров. «Это – полезные размышления, которые конечно же должны учитываться и находящимися у власти серьезными политиками. Думать, анализировать происходящее никогда не вредно», – добавил он.

Министр подчеркнул, что формирование многополярного мира – это реальность, а попытки ее игнорировать, «самоутверждаясь в качестве единственно легитимного центра принятия решений», не приблизят урегулирования настоящих проблем, для преодоления которых требуется взаимоуважительный диалог с участием ведущих стран и с учетом интересов всех остальных членов мирового сообщества.

Лавров отметил, что для формирования многополярной международной системы необходимо опираться на общепризнанные нормы и принципы международного права, включающие уважение суверенного равенства государств, невмешательство в их внутренние дела, мирное урегулирование споров, признание права народов самим определять свою судьбу. «Коллективный исторический Запад, доминировавший в течение пятисот лет над всеми, не может не осознавать, что та эпоха невозвратимо уходит, однако хотел бы удержать ускользающие позиции, искусственно затормозить объективный процесс формирования полицентричного мира», – продолжил Лавров.

Министр связал с этим попытку идеологически обосновать новое прочтение многосторонности во франко-германской инициативе продвижения «эффективного мультилатерализма», который, указал Лавров, воплощен не в универсальной многосторонности ООН, а в идеалах и действиях Евросоюза и должен служить образцом для всех остальных».

Напомним, в мае Лавров заявил о недопустимости насаждения Западом тоталитаризма в мировых делах. В свою очередь сенатор Алексей Пушков сообщил о начале крушения мирового порядка под предводительством США и группы поддерживающих Вашингтон стран.