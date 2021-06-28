Оставшиеся за горой

В уральском городе-призраке Верхняя Губаха до сих пор живут люди. Как?

С 60-х годов прошлого века население рабочих поселков Среднего Урала стремительно сокращается. Некоторые из них вымирают полностью. Верхняя Губаха — центр Кизеловского каменноугольного бассейна — оказалась в парадоксальном положении. Город официально прекратил существование, но люди здесь до сих пор живут.

Здесь кипела жизнь

В середине прошлого века на берегу Косьвы, на западном склоне Уральских гор стоял крупный промышленный и административный центр. Кипела жизнь. Стадион, ресторан, Дворец культуры, кинотеатр. Угольные шахты, заводы, больница. Теперь здесь остались лишь развалины зданий и редкие дачные участки.

До Перми 220 км, последние пять из которых по лесу. Сначала замечаешь заросшие мощеные брусчаткой дорожки, а потом понимаешь, что это бывшая городская улица. Дома можно различить по разрушенным фундаментам.

Некоторые двухэтажные бараки хорошо сохранились, но таких мало. Большая часть города — руины: здания строили из шлакоблоков, которые без ухода быстро разрушаются. А редкую кирпичную кладку и железо растащили.



Мощеные улицы Верхней Губахи. Фото: Анастасия Яковлева / специально для «Новой»

Лучше других сохранился Дворец культуры шахты имени Калинина. Он построен еще в 30-е годы в стиле «сталинского ампира». На месте широкая лестница с балюстрадой к парадному входу и монументальные колонны. Но все поломано и заросло. Снаружи когда-то были установлены скульптуры шахтеров с отбойными молотками. Был зрительный зал на 500 человек. Тут даже случались концерты столичных артистов. На втором этаже библиотека и детские кружки: хоровой, танцевальный, драмкружок, духовой оркестр. Во время войны здесь развернули госпиталь. А в 1975 году в здании разместился филиал Пермского завода АДС (автоматики дальней связи), в 1999-м он последним из промышленных предприятий покинул Верхнюю Губаху.



Заброшенный ДК шахты имени Калинина. Фото: Анастасия Яковлева / специально для «Новой»



Архивный снимок Дворца культуры

Прямо у Дворца культуры, за забором, небольшой ухоженный огород с маленьким садовым домом. На крыльце стоит деревянный стол. Мы пьем чай. «Только одна кружка без ручки», — переживает хозяин дома Александр. Воды и электричества тут нет. Воду Александр берет из ручья неподалеку, если он не пересох, а готовит на газовой плитке. Газ в баллоне привозит из города, хватает на 2–3 сезона.

Телефон заряжает у местного жителя Василия — у него есть электричество.



Участок Александра. На заднем плане — ДК шахты имени Калинина. Фото: Анастасия Яковлева / специально для «Новой»

— Тут центр был, — рассказывает Александр. — Автобусы прямо здесь ходили. Дорога республиканского значения. Через железную дорогу мост. Мама моя еще говорила, они через гору бегали сюда на танцплощадку. Кинотеатры были, баня двухэтажная. Универмаг, но он сгорел еще в 80-х. Садики-ясли, трикотажная фабрика. Бабушка уехала отсюда примерно в 1972 году, а дочь ее, тетка моя, в 1969-м. Когда все предприятия закрыли, постепенно все и разъехались. Шахтерам давали сертификаты — получить жилье можно было по всему Союзу.

Сам он тут живет только летом.

— Грибы, ягоды, тишина, спокойствие, — перечисляет хозяин дома. — Бабушки у меня вятские, раскулаченные, высланные сюда — жили не прямо тут, а через гору, в поселке. Туда же и мы с мамой приехали из Гремячинска, а потом в Новую Губаху переехали. А тут муж сестры жил, работал в шахте. Когда шахты закрыли, по сертификату уехал в Энгельс, в Саратовскую область, там до сих пор и живет.

История

В1755 году на месте Старой Губахи открыли месторождение железной руды. В начале ХIХ века нашли каменный уголь — одно из месторождений Кизеловского угольного бассейна. Но промышленная добыча угля началась только после запуска в 1879 году Уральской горнозаводской железной дороги.

К 1913 году Верхняя Губаха насчитывает несколько сот жителей, в ней работают четыре шахты, в сутки добывают 1800 тонн угля. «Имелось четыре пивных, один кабак и магазин при конторе. Были церковь и мечеть, часовня. К 1919 году население составляло 2340 человек», — говорится в архивных документах Центральной библиотеки Губахи.

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