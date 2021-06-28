Власти Ялты предупредили о ливнях и селях

Ялту вновь может накрыть стихия, есть угроза новых подтоплений и сходов селей, сообщила глава администрации города Янина Павленко.

«У нас снова штормовое. Прогнозируются ливни. Есть угроза подтоплений и схода селей. Готовимся к эвакуации», – сообщила глава города в Facebook.

Она предупредила, что купаться в Черном море в районе Ялты запрещено.

Напомним, после сильных дождей в Крыму река Водопадная вышла из берегов и затопила Ялту. От разгула стихии в районе Ялты пострадали 54 человека, один мужчина погиб, без вести пропавшей числится одна женщина. В Керчи после сильных ливней были подтоплены улицы города. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.