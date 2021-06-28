Скончалась президент ассоциации блокадников Валентина Леоненко

На 96-м году жизни умерла президент Международной ассоциации общественных организаций блокадников Ленинграда Валентина Леоненко, сообщила пресс-служба администрации губернатора Петербурга.

Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования родным и близким Леоненко.

Глава города Александр Беглов выразил соболезнования родным и близким Леоненко. «Петербург понес тяжелую утрату… Валентина Ивановна останется для нас символом блокадной стойкости. В 1941 году, 16-летней, она лечила раненых в военном госпитале. Строила укрепления на Пулковских высотах, рыла траншеи и окопы у Кировского завода. После войны более полувека посвятила благородному педагогическому труду», – цитирует губернатора РИА «Новости».

Он добавил, что Леоненко останется примером мужества, силы духа и любви к родному городу.

«Она была душой блокадного братства. В 1990 году вместе со своими соратниками она создала Международную ассоциацию общественных организаций блокадников города-героя Ленинграда. В нее вошли 109 организаций из 65 городов нашей страны и 39 городов зарубежных государств. Под ее руководством ежегодно проводились съезды, в которых принимали участие ветераны, живущие не только в России, но и за ее пределами», – заключил Беглов.