Глава Минздрава Британии ушел в отставку
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…из-за нарушения правил социального дистанцирования.
Глава минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок ушел в отставку после нарушения правил социального дистанцирования. Он опубликовал в твиттере видеообращение.
«Я понимаю, что всем жителям этой страны пришлось принести огромные жертвы. И те из нас, кто устанавливает эти правила, должны им следовать. Поэтому я должен покинуть должность», — пояснил Хэнкок.
В заявлении об отставке премьер-министру Борису Джонсону Хэнкок также заявил, что его личная жизнь не должна отвлекать внимание «от главной цели — выхода из кризиса».
«Я приношу извинения за то, что нарушил правила, и прошу прощения у моей семьи и близких за то, что подверг их этому испытанию. Также я должен сейчас быть со своими детьми», — сказал Хэнкок.
Борис Джонсон, как пишет «Би-би-си», выразил сожаление в связи с уходом главы минздрава.
Ранее таблоид The Sun опубликовал фотографии, на которых Хэнкок целуется со своей помощницей Джиной Коладанджело в офисе министерства. После этого министр оказался под давлением общественности, так как он таким образом нарушил правила социального дистанцирования.
По данным «Би-би-си», Коладанджело также покинула свой пост, а Хэнкок развелся со своей женой, с которой они провели 15 лет в браке.
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Источник: Новая газета
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