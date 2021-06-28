 

В Чехии назвали заявления Земана о взрывах во Врбетице безответственными

28.06.2021, 3:36, Новости дня
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Президент Чехии Милош Земан в деле о взрывах на складах в деревне Врбетице ведет себя безответственно, настаивая, вопреки следствию, на нескольких версиях взрывов, считает глава верхней палаты парламента Милош Выстрчил.

«Для меня это огромное разочарование, и я считаю поведение господина президента (в деле о взрывах) очень безответственным. Он (Земан) может предполагать, что существует несколько версий, но при этом должен знать, что расследуется лишь одна версия, та, где речь идет о теракте», – сообщил Выстрчил в интервью пражскому телеканалу CNN Prima NEWS, его слова приводит РИА «Новости».

Он добавил, что поведение Земана в этом отношении весьма нелогично.

«Когда к господину президенту пришли (17 апреля) премьер Андрей Бабиш и вице-премьер Ян Гамачек с предложением о высылке 18 дипломатов РФ на основе выясненных фактов (якобы об участии агентов РФ в организации взрывов), он (Земан) ответил, что поддерживает их в этом и согласен (с высылкой). А потом (Земан) всему народу постоянно заявляет, что то, в чем он поддержал Бабиша и Гамачека, лишь одна из версий, которую он рассматривает в качестве возможной», – высказался Выстрчил.

В воскресенье премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что чешское руководство не рассматривает иных версий взрывов на складах во Врбетице, кроме вмешательства российских спецслужб. Все другие версии происшествия он назвал «нехорошими» для Чехии.

Отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы РФ в якобы причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. 23 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ о мерах в отношении государств, совершающих недружественные РФ действия. Это стало ответом на высылку российских дипломатов из США и разгоревшийся дипломатический скандал с Чехией.



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