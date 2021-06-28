Китай показал кадры посадки марсохода на Красную планету

Национальное космическое управление Китая показало видеозапись приземления миссии «Тяньвэнь-1» на Марсе, в ролике запечатлен момент раскрытия парашюта.

На видео демонстрируются кадры раскрытия парашюта спускаемого аппарата, также есть запись выезда марсохода «Чжучжун» на планету, передает «Интерфакс».

Напомним, «Чжужун» успешно сошел с посадочной платформы и приступил к исследованию Красной планеты в конце мая.