Высшее военное командование Британии изолировалось из-за коронавируса

Глава британского военного ведомства Бен Уоллес и ряд высокопоставленных генералов вынужденно ушли на десятидневную самоизоляцию после выявления коронавируса у начальника штаба обороны Соединенного Королевства Николаса Картера, сообщили представители оборонного ведомства The Daily Telegraph.

В публикации отмечается, что Уоллес, а также первый морской лорд (глава ВМС) Энтони Рэдэкин, начальник штаба ВВС Майкл Уигстон и глава Стратегического командования Вооруженных сил (ВС) Великобритании Патрик Сандерс 24 июня тесно контактировали с Картером на встрече в Военной академии в городке Шривенэм (графство Оксфордшир) на юго-востоке Англии, передает ТАСС.

При этом на мероприятии также присутствовали начальник Генерального штаба ВС Соединенного Королевства Марк Карлтон-Смит и заместитель Картера Тимоти Фрейзер, однако они не встречались один на один с начальником штаба обороны и сидели на приличном расстоянии от него в ходе совещания, в связи с чем не обязаны соблюдать режим самоизоляции.

Издание отметило, что Картер сдал оказавшийся положительным анализ на коронавирус после участия в фестивале исторической реконструкции в графстве Уилтшир на юго-западе Англии. Согласно источнику издания в военных кругах, в связи с уходом на самоизоляцию высокопоставленных генералов обсуждение тем стратегической важности в сфере национальной безопасности между военачальниками может быть временно приостановлено по причине «недостаточной надежности» общения посредством виртуальных платформ.

Напомним, в конце мая в Британии нашли доказательства искусственного происхождения COVID-19, после чего британская разведка признала версию об утечке коронавируса из Уханьского института вирусологии правдоподобной. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему Запад реанимировал версию об искусственном происхождении коронавируса.