Мнение: Потери ВВС саудовской коалиции в Йеменской войне

Сводный список подтвержденных потерь потерь саудовской коалиции в Йеменской войне.

Всего с весны 2015-го года, когда началась иностранная интервенция в Йемене, сбито или потеряно по техническим причинам 65 самолетов, вертолетов и крупных БПЛА..

Из них 35 принадлежали Саудовской Аравии, 17 ОАЭ и 10 США + еще несколько добавили Иордания, Бахрейн и Марокко.

Ниже, подробнее о том, что, где и когда падало.

1- Saudi F15S fighter on March 27, 2015 in the Gulf of Aden

2- Saudi AH-64D helicopter on May 7, 2015, Al-Boqa Saada area

3- Moroccan F16C fighter on May 10, 2015, Wadi Nashur

4- Saudi Seeker400 UAV, July 3, 2015, Al-Boqa

5- Saudi AH-64D helicopter, August 5, 2015, Jizan

6- Saudi AH-64D helicopter, August 21, 2015, Jizan

7- UAE Schiebel Camcopter S-100, August 25, 2015, Makiras, Abyan Province

8- UAE Schiebel Camcopter S-100, October 25, 2015, Al-Abdiyah, Marib Province

9- Bahrain F16C fighter, December 30, 2015, Jizan

10- US MQ-1B Predator UAV, January 19, 2016, Sanaa

11- Saudi Selex ES Falco UAV, February 3, 2016, Midi

12- UAE Schiebel Camcopter S-100, February 27, 2016, Dhabab

13- UAE Mirage 2000 fighter, March 13, 2016, Al-Bariqa, Aden

14- UAE AH-64D UAE helicopter, June 12, 2016, Gulf of Aden

15- UAE NSA407 helicopter, June 13, 2016, Al-Bariqa, Aden

16- Saudi AH-64D helicopter, July 25, 2016, Beer Al-Maraziq Al-Jawf

17- Saudi Seeker400 UAV, August 16, 2016, Kataf

18- UAE Wing Loong UAV, September 26, 2016, Kholan

19- Saudi AH-64D helicopter, December 30, 2016, Najran

20- US V-22 Osprey Helicopter, January 29, 2017, Al-Baydha

21- Saudi SA 365F Helicopter, January 30, 2017, Al-Hudaydah Coast (on the Medina ship)

22- UAE MQ-1B Predator UAV, February 14, 2017, Al-Manin, Marib Province

23- Jordanian F16A fighter, February 24, 2017, Najran

24- Saudi S-70A helicopter, April 18, 2017, Marib

25- UAE Schiebel Camcopter S-100, June 21, 2017, Dhabab

26- UAE AH-60L helicopter, August 11, 2017, Shabwah Amagin Valley

27- Saudi Seeker 400 UAV, August 15, 2017, Al-Boqa

28- US UH-60M helicopter, August 25, 2017, Gulf of Aden

29- UAE AT-802U aircraft, September 11, 2017, Gulf of Aden

30- Saudi Eurofighter Typhoon fighter, September 13, 2017, Abyan province

31- US MQ-9 UAV, October 1, 2017, Sanaa

32- UAE AH-64D Helicopter, October 17, 2017, Khab and Shaaf

33- Saudi S-70A helicopter, November 5, 2017, Abha

34- Saudi Panavia Tornado fighter, January 7, 2018, Kataf

35- Saudi F-15S fighter, March 21, 2018, Saada

36- Saudi CH-4B UAV, July 12, 2018, Al-Ruba’a

37- Saudi Panavia Tornado fighter, July 12, 2018, Asir

38- Saudi CH-4B UAV, August 30, 2018, Jizan

39- UAE Schiebel Camcopter S-100, September 2, 2018, Al-Jah, Hudaydah province

40- Saudi AH-64D helicopter, September 14, 2018, Al-Mahra

41- Seeker 400 UAE UAV, November 26, 2018, Al-Jabaliya, Hudaydah province

42- Saudi CH-4V UAV, December 23, 2018, Saada

43- US MQ-9 UAV, March 23, 2019, Hamdan Saada province

44- Saudi CH-4B UAV, April 11, 2019, Hadhramaut

45- UAE Wing Loong, April 19, 2019, Saada

46- UAE RQ-1E Predator UAV, May 15, 2019, Bani Matar Sanaa

47- UAE Schiebel Camcopter S-100, June 2, 2019, Hays Hudaydah area

48- US MQ-9 UAV, June 7, 2019, Al-Zaafran, Hudaydah

49- US MQ-9 UAV, August 20, 2019, Al-Dhamar

50- UAE Shiebel Camcopter S-100, November 1, 2019, Raas Issa

51- Saudi AH-64D helicopter, November 29, 2019, Asir

52- Saudi Wing Loong UAV, November 30, 2019, Hayran, Hajjah province

53- Saudi Luna X2000 UAV, December 4, 2019, in Saada

54- Saudi Karayel UAV, December 30, 2019, Al-Salif

55- Saudi CH-4V UAV, January 7, 2020, Khab and Shaaf, Jawf province

56- Saudi Panavia Tornado fighter, February 14, 2020, Jawf province

57- Saudi CH-4B UAV, December 21, 2020, Marib Province

58- Saudi Karayel UAV, January 6, 2021, Jawf province

59- Saudi CH-4B UAV, February 12, 2021, Marib

60- Saudi Karayel UAV, March 7, 2021, Jawf province

61- Saudi CH-4B UAV, March 23, 2021, Sarwah, Marib province

62- Saudi Wing Loong UAV, May 21, 2021, Najran

63- Saudi CH-4B drone, May 23, 2021, Jawf province

64- US Scan Eagle UAV, June 19, 2021, Marib province

65- US Scan Eagle UAV, June 21, 2021, Marib province

https://english.iswnews.com/19488/infographic-saudi-coalition-and-us-aircraft-losses-in-yemen-war/ – цинк

Для страны без какой-либо серьезной ПВО и в условиях подавляющего превосходства противника в воздухе, весьма недурственно. Стоит помнить, что современные иранские зенитные ракеты, появились у хуситов лишь в последние пару лет.

—