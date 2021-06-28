Мнение: Дельта плюс смертельней дельты, дельта смертельней альфы, альфа смертельней ковида

Глеб Кузнецов в своем ФБ (биолог-вирусолог, закончил биофак МГУ, собрат по alma mater) хорошо подмечает – насколько накручивает сама себя пропаганда в последние месяцы, когда вся эта шайка шарлатанов, оседлавшая мировые СМИ, чуть не каждую неделю “обнаруживает” все более и более чудовищные и опасные вариации все того же коронавируса – альфа, бета, дельта, дельта плюс – и уже в своем раже договорились до того, что мы, получается, должны считать первоначальную “уханьскую” версию (которой год назад пугали младенцев из каждого утюга) ковида чем-то почти домашним и милым, почти безвредным… Ну, чисто по логике (если бы логика в головах безумцев хотя бы ночевала).

Вот что он пишет: “Читая очередной всхрюк про штамм дельта плюс, которые еще смертельней и трансмиссивней, чем обычная дельта, которая еще смертельней и трансмиссивней, чем штамм альфа (британский), который в свою очередь существенно заразней и смертельней чем “дикий вариант” уханьский, который настолько дикий, что ему даже букву греческую не присвоили. Каждый месяц по поводу каждого публично значимого штамма в 2021 году (когда штаммы пришли в моду) мы слышим одно и тоже.

В результате, мы имеем ряд из 4 вариантов, каждый из которых как минимум в 1,5-2 раза опаснее и трансмиссивнее чем предыдущий. (В итоге, некий врач российский договорился в СМИ до того, что для “непривитых представителей старших поколений дельта-штамм смертелен без вариантов”). При этом общим спокойным мнением про прививки является то, что прививка помогает более легкому течению болезни (минус к смертельности) и помогает разорвать эпидемцепочки (минус к трансмиссивности).

Вопрос, как говорится, к знатокам. Правильно ли я понимаю, что прививка – если последовательно верить тому что говорят и самое главное говорили раньше в 2021 году СМИ – позволяет пережить эпидемию дельтыдельты плюс как эпидемию “обычного ковида” в дивном 20ом году? Позвольте, а меры, локдауны и все вот это получается было не нужно? Получается мы к этому – дивной легкости болезни и малой трансмиссивности обычного уханьского варианта по сравнению с чудовищной дельтой (и дочкой ейной – дельтой плюс) – стремимся сегодня с помощью тотальной вакцинационной кампании. Так что ли выходит?

Отдельным бонусом к этому тезису идет высказывание одной из главных маркетологинь ковида в России Мелиты Вуйнович из ВОЗ: “Штаммом коронавирусной инфекции «дельта плюс» можно заразиться, проходя мимо инфицированного этой мутацией человека без маски”. Еще вопрос к знатокам в этой связи. Правильно ли я понимаю, что всеми до дельты плюс известными штаммами ковида заразиться от человека без маски было нельзя или очень и очень сложно? Да неужели? Помню я те времена, когда за публичное озвучивание такого мнения, которое оказывается вполне официально поддерживает ВОЗ, людей предлагали судить как за убийство.

Ну и вопрос три. Он же утверждение. В том, что происходит сегодня – и с прививками, и с очередной истерикой мер и ограничений – может быть мы обязаны не “дикости” и “нигилизму” нашего общества, не “неверию в науку”. А тем, что любой человек, следящий за темой (а за ней с той или иной интенсивностью следят все) бесконечно вынужденно погружается в жижу из лжи, нелепицы, опровергающих самих себя тезисов санитарных врачей, просто врачей вроде этого – со 100% летальностью дельты для пожилых, экспертов ВОЗ, докторов-профессоров, экспертов, авторов книг и брошюр про “вирус, который изменил планету” и прочих прекрасных людей. Не являются ли значительная часть скептиков продуктом интоксикации медиа-пропагандой?”

Является, конечно. Изоврались уже так, что скоро из ушей польется.

И я бы задал “знатокам” и еще один вопрос. Вот, как мы помним, год назад в летние месяцы, с наступлением жары, “эпидемия ковида” чудесным образом свернулась и пошла на спад у нас в стране, причем В РАЗЫ. Что тогда многие связывали с некой “сезонностью” вируса, который, дескать, плохо переносит открытое солнце. Кто-то ответит, что, мол, в прошлом году “спад ковида” был нарисован по политическим причинам – и с мнением можно было бы согласиться, если бы не факты того, что летом в самом деле опустели больницы, не было очередей скорых, и повсюду – в частности, в Москве и Питере – власти массово позакрывали развернутые было временные госпитали, а перепрофилированные “под ковид” больницы вернули к их профилю. Все ведь это имело место – то есть “сезонный спад” действительно был!

А вот нынче 2021, и нам теперь все на тех же сурьезных щщах видные “доктора” заявляют, что никакой сезонности у ковида нет, и он косит всех без разбора невзирая на погоду ВООБЩЕ. И как бы в 2021 так оно и есть – судя по рисуемым цифрам и вновь появившимся фото “очередей из скорых”.

А зададим себе вопрос: в 2020 ковид был “сезонный”, в 2021 – стал всесезонный. Что изменилось в 2021 по сравнению с 2020-м? Вроде всё то же самое… кроме одного: появился фактор “привитого населения”, фактор прививок.

Так может всем этим “всесезонным штаммам” 2021 мы как раз прививкам и обязаны? А? Не приходила такая мысль в голову?