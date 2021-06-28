 

Россия возобновила авиасообщение с США и рядом других стран

28.06.2021, 2:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Россия с понедельника формально на взаимной основе возобновляет приостановленное в 2020 году авиасообщение с США, Италией, Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Кипром и Северной Македонией, соответствующее решение принял оперативный штаб по борьбе с коронавирусом 18 июня. При этом авиакомпании сообщили о готовности возобновить рейсы только в Италию, Болгарию и на Кипр.

Это решение оперативного штаба означает, что при желании авиакомпании смогут возобновить полеты в указанные страны. При этом авиакомпании сообщили о готовности возобновить рейсы только в Италию, Болгарию и на Кипр, передает ТАСС.

Оперативный штаб согласовал открытие полетов из Москвы в Вашингтон и Нью-Йорк с частотой два раза в неделю (то есть и российский перевозчик, и зарубежный смогут выполнять по два рейса). Согласованы рейсы из Москвы в Брюссель (четыре раза в неделю), из Москвы в Дублин (два рейса), из Москвы в Рим и Милан (два рейса), из Москвы в Венецию и Неаполь (четыре рейса), из Москвы в Ларнаку (четыре рейса), из Москвы в Пафос (три рейса). Из регионов в эти же города – по два рейса в неделю; Москва – Скопье (один раз в неделю); Москва – Амман и Москва – Абака (два рейса в неделю). Также оперштаб согласовал возобновление рейсов между Россией и Болгарией: для полетов и из Москвы, и из регионов открыты София, Варна, Бургас (из Москвы – четыре рейса в неделю, из регионов – по одному).

Пока перевозчики не спешат активно занимать предоставленные квоты. На данный момент «Аэрофлот» сообщил о планах открыть в июле рейсы из Москвы в Софию и Бургас, планируется выполнять по четыре рейса в неделю.

Что касается наиболее популярных туристических направлений, то на данный момент о планах по запуску туров на Кипр сообщил только «Интурист». Что касается Италии, то въезд для туристов в страну закрыт. При этом российские перевозчики выполняют грузопассажирские рейсы в страну. Они предназначены в первую очередь для перевозки грузов, но компании могут провезти пассажиров, которым разрешен въезд в страну.

Также оперативный штаб согласовал увеличение рейсов в Вену, Азербайджан, Ереван, Катар, Белград, Хельсинки, Цюрих. Также открыты для полетов Сплит, Дубровник, Пула, Женева. Больше всего расширена квота на полеты в Грецию. Кроме увеличения частоты полетов из Москвы в Афины, оперштаб открыл полеты из Москвы и регионов в Салоники, Ираклион, Корфу и на Родос.

В минувшую главы МИД РФ и Италии обсудили возобновление постоянного авиасообщения между странами. Днем ранее возобновление авиасообщения между странами обсудили президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.

Напомним, 18 июня вице-премьер Татьяна Голикова анонсировала возобновление авиасообщения с США, Турцией и рядом других стран.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

07.02 / Зеленский поручил запустить спецпрограмму подготовки инженеров-конструкторов

18.06 / 17 июня на Донбассе боевики девять раз нарушили перемирие, ранен украинский военнослужащий – штаб ООС

03.04 / Школьники решили помочь детским библиотекам в рамках акции «Библио-перемена»

12.08 / МИД Украины отказался давать оценку результатам выборов в Белоруссии

06.12 / Кравчук предложил отключить Россию от SWIFT

12.08 / Продавщица помогла раскрыть убийство с расчленением в Волгограде

02.03 / Мастерская управления «Сенеж» подготовит женщин-лидеров для социально значимых проектов

20.06 / “Российской Федерации – наплевать”. Джемилев сравнил советское и российское “правосудие”

04.02 / В Украине за неделю заболело гриппом и ОРВИ 113,2 тыс. человек, вакцинировано 1,3 тыс.

30.08 / Офицера ВС Франции заподозрили в шпионаже в пользу России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика