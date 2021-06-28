 

Лавров усомнился в способности Запада держать слово

28.06.2021, 2:40, Новости дня
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил уверенность, что на Западе российский обычай без всяких документов свято держать слово не приживется.

В своей статье, опубликованной в «Коммерсанте» и журнале «Россия в глобальной политике», глава МИД указал на то, как страны Североатлантического альянса оправдывают «безоглядное расширение на восток к российским границам», передает ТАСС.

«Когда мы напоминаем о дававшихся Советскому Союзу заверениях, что этого не произойдет, нам отвечают: ну, ведь это были просто устные обещания, документов никто не подписывал. Не приживется на Западе древний российский обычай, когда ударили по рукам – без всяких документов – и свято держат свое слово», – отметил Лавров.

В минувший вторник президент РФ Владимир Путин в статье к 80-летию начала Великой Отечественной войны указал, что расширение Североатлантического альянса на восток и вступление ряда бывших советских республик в НАТО похоронило надежды на континент без разделительных линий.

Ранее научный руководитель Российского военно-исторического общества Михаил Мягков заявил, что у экс-президента СССР Михаила Горбачева после распада Организации Варшавского договора (ОВД) был шанс заключить соглашение о том, что Североатлантический блок не будет расширяться на Восток, но он этого не сделал, проявив излишнюю доверчивость к западным лидерам.



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