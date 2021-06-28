США нанесли авиаудары по объектам проиранских сил в Ираке и Сирии

ВВС США в воскресенье нанесли авиаудары по объектам поддерживаемых Ираном группировок в пограничном районе Ирака и Сирии, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

«По указанию президента [США Джо] Байдена американские вооруженные силы сегодня вечером нанесли оборонительные высокоточные авиаудары по объектам, используемым поддерживаемыми Ираном вооруженным группировкам в пограничном регионе Ирака и Сирии», – приводит слова пресс-секретаря Пентагона ТАСС.

«Учитывая продолжающуюся серию нападений поддерживаемых Ираном группировок на американские интересы в Ираке, президент распорядился о дальнейших военных действиях для срыва и предотвращения такого рода нападений», – добавил Кирби.

По его словам, «Соединенные Штаты действовали в соответствии со своим правом на самооборону» и в соответствии с международным правом. «Удары были необходимы для устранения угрозы и имели надлежащее ограничение по масштабам», – сообщил пресс-секретарь Пентагона.

Напомним, в Ираке действуют шиитские группировки, которые, как утверждается, прямо подчиняются Ирану. Неоднократно объектами ракетных обстрелов в Ираке становились базы, на которых расквартированы американские военные, и даже посольство США в Багдаде, из-за чего Вашингтон задумался о закрытии дипломатической миссии.

В сентябре 2020 года командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана Хосейн Салами пригрозил «сжечь все базы» США в регионе. 5 января парламент Ирака проголосовал за вывод американских войск после того, как американцы убили на территории Ирака иранского генерала Касема Сулеймани.