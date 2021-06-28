Свитолина сохранила пятое место в рейтинге WTA, Костюк и Ястремская ухудшили позиции

Свитолина осталась пятой ракеткой мира. На эту позицию украинка поднялась неделей ранее.

Вторая и третья ракетки Украины, Даяна Ястремская и Марта Костюк, опустились в мировом рейтинге. Так, Ястремская теперь занимает 38 место (минус одна позиция), а Костюк – 70-е (минус три).

Остальные украинки в топ-200 рейтинга WTA находятся на таких местах:

Катарина Завацкая – 124 (без изменений);

Ангелина Калинина – 125 (без изменений);

Катерина Козлова – 157 (плюс одно);

Леся Цуренко – 168 (минус четыре позиции).

Первой ракеткой мира остается Эшли Барти из Австралии.

Контекст:

Лучшим достижением 26-летней Свитолиной в карьере теннисистки является третье место в мировом рейтинге (сентябрь 2017 года).

21-летняя Ястремская поднималась на 21 место рейтинга WTA, 19-летней Костюк – на 65-е.

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