 

Москвичей предупредили о ливне, граде и шквалистом ветре до конца воскресенья

28.06.2021, 1:42, Новости дня
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Московский главк МЧС предупредил москвичей о ливне, шквалистом ветре до 23 метров в секунду и крупном граде до конца суток.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета в ближайший час с сохранением до конца суток 27 июня местами по территории города Москвы ожидается сильный ливень, гроза, крупный град, шквалистое усиление ветра с порывами до 23 метров в секунду», – приводит сообщение МЧС РИА «Новости».

Ранее синоптики пообещали москвичам в воскресенье переменную облачность и жаркую погоду, местами кратковременный дождь.



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