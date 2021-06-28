Москвичей предупредили о ливне, граде и шквалистом ветре до конца воскресенья

Московский главк МЧС предупредил москвичей о ливне, шквалистом ветре до 23 метров в секунду и крупном граде до конца суток.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета в ближайший час с сохранением до конца суток 27 июня местами по территории города Москвы ожидается сильный ливень, гроза, крупный град, шквалистое усиление ветра с порывами до 23 метров в секунду», – приводит сообщение МЧС РИА «Новости».

Ранее синоптики пообещали москвичам в воскресенье переменную облачность и жаркую погоду, местами кратковременный дождь.