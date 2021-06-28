 

Сотрудницу посольства США обокрали на Украине

28.06.2021, 1:42, Новости дня
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В Киеве карманники обокрали сотрудницу американского посольства в стране Ейрин Захер, у нее украли телефон, кошелек с деньгами и документы, сообщила полиция Шевченковского района города.

Гражданка США сообщила правоохранительным органанам, она сообщила, что у нее из сумки похитили мобильный телефон Samsung стоимостью 900 долларов (64,9 тыс. рублей), кошелек с деньгами, водительское удостоверение и дипломатическое удостоверение США, передает «Украина.ру».

Происшествие случилось в кафе на Владимирской улице, сообщила полиция в Facebook.

Двух подозреваемых удалось установить и задержать, оба – 1994 года рождения. Один из них – житель Киева, второй – иностранец. Возбуждено уголовное дело.

В сентябре 2020 года сообщалось, что сотрудница посольства США в Киеве с травмой головы скончалась в больнице. Позже стало известно, что ее мог во время пробежки в наушниках зацепить проезжающий мимо поезд.



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