 

Компания Samsung оформила патент на смартфон со съемным браслетом

28.06.2021, 1:02, Новости дня
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На сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности появилась информация о любопытном мобильном устройстве, заявку на получение патента на которой подала корейская компания Samsung.

Идея состоит в том, чтобы создать спаренный гаджет, одной частью которого станет смартфон, а другой – съемный браслет. Его, как поясняют специалисты, можно прикрепить к самому телефону либо снять и надеть на руку.

В результате вы получаете фирменные умные часы или фитнес-браслет со всеми стандартными функциями, говорят эксперты. Разумеется, наручный гаджет будет иметь максимальную степень совместимости со смартфоном, что автоматически должно избавить пользователей от массы проблем.



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