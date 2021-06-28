В Xiaomi представили финальную версию прошивки MIUI 12.5

Представители компании Xiaomi заявили о выпуске финальной версии фирменной прошивки MIUI 12.5, адаптирующей операционную систему Android 11 под смартфоны серии Mi 9.

Как отмечают разработчики, после обновления устройства начинают работать быстрее. Кроме того, улучшилась система безопасности, которая теперь надежнее защищает смартфоны.

Некоторые изменения произошли и во внутреннем дизайне. В частности, появились новые обои, по-другому стала работать вибрация, а смена страниц происходит с новой динамикой. Все это ради улучшения работы современных смартфонов, каковыми являются, например, Mi 9T Pro с экраном на 6,39 дюйма, объемом памяти 256 Гб и аккумуляторной батареей на 4000 мАч.