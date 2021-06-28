 

В Xiaomi представили финальную версию прошивки MIUI 12.5

28.06.2021, 1:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Представители компании Xiaomi заявили о выпуске финальной версии фирменной прошивки MIUI 12.5, адаптирующей операционную систему Android 11 под смартфоны серии Mi 9.

Как отмечают разработчики, после обновления устройства начинают работать быстрее. Кроме того, улучшилась система безопасности, которая теперь надежнее защищает смартфоны.

 Некоторые изменения произошли и во внутреннем дизайне. В частности, появились новые обои, по-другому стала работать вибрация, а смена страниц происходит с новой динамикой. Все это ради улучшения работы современных смартфонов, каковыми являются, например, Mi 9T Pro с экраном на 6,39 дюйма, объемом памяти 256 Гб и аккумуляторной батареей на 4000 мАч.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

21.02 / «Считает, что ему позволено все»: эксперты оценили новый приговор Навальному

29.04 / В написании «Диктанта Победы» поучаствовали почти 800 тыс. человек

25.04 / На Земле обнаружена пыль после взрыва сверхновой

29.09 / Власти Ставрополья заявили об удвоении товарооборота с Белоруссией за 15 лет

01.04 / В Москве скопировали киевскую акцию – расклеили у посольства Украины фото дипломатов с надписью о “российском” Крыме

03.04 / Повторный тест выявил у президента Аргентины коронавирус

31.03 / YouTube протестирует интерфейсы, позволяющие скрывать дизлайки под видео

15.01 / США пригрозили ввести санкции против Ирана в сфере металлургии и обычных вооружений

05.07 / Рэпер Канье Уэст объявил о намерении баллотироваться в президенты США

18.05 / Украина поднялась на две позиции, Франция утратила лидерство – прогноз букмекеров на “Евровидение 2021”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика