Выросло число жертв обрушения здания в Майями

В Майами при обрушении жилого дома погибли минимум девять человек, сообщила глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава.

«За ночь было обнаружено еще четыре тела. Таким образом, количество погибших составляет девять человек», – сказала глава округа, передает ТАСС.

Напомним, многоэтажное здание частично обрушилось в городке Серфсайд, входящем в территорию Майами (штат Флорида). Власти сообщили, что разрушено около половины из 130 расположенных в нем квартир.