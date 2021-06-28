 

Выросло число жертв обрушения здания в Майями

28.06.2021, 0:44, Новости дня
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В Майами при обрушении жилого дома погибли минимум девять человек, сообщила глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава.

«За ночь было обнаружено еще четыре тела. Таким образом, количество погибших составляет девять человек», – сказала глава округа, передает ТАСС.

Напомним, многоэтажное здание частично обрушилось в городке Серфсайд, входящем в территорию Майами (штат Флорида). Власти сообщили, что разрушено около половины из 130 расположенных в нем квартир.



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