 

Компания Microsoft преставила «Проводник» Windows 11

28.06.2021, 0:04, Новости дня
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Данный раздел информации не вошел в программу официальной презентации, недавно проведенной в компании Microsoft. Специалисты подробно рассказали о «Проводнике» Windows 11. Подробно о нем также рассказано в специальном видеоролике, размещенном в YouTube.

Кроме того, представители компании рассказали о системных требованиях и изменениях, которые произошли в пользовательском интерфейсе.

Обновленный «Проводник» содержи множество полезных значков, отмечают представители Microsoft. В частности, речь идет о командах для копирования, вырезания, просмотра свойств файлов и пр. В «Проводнике» несколько необычный дизайн, но пользователи наверняка к нему быстро привыкнут, отмечают эксперта.



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