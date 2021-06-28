 

В Apple пообещали бороться с утечками информации о новых продуктах

28.06.2021, 0:04, Новости дня
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Руководство компании Apple обеспокоено многочисленными случаями утечек информации еще не представленных официально продуктов. Как стало известно, ряд инсайдеров уже получили письма с предупреждениями о том, что за разглашение коммерческой тайны им грозят судебные иски.

Напомним, что недавно разразился крупный скандал вокруг деятельности инсайдера, известного под ником Kang. Его обвиняют в том, что он слил в сеть секретную информацию о новом смартфоне iPhone 12, хотя она впервые должна была прозвучать на официальной презентации.

По словам экспертов, многие разработчики используют инсайдеров в своем маркетинге. Однако никто из них не согласен мириться с несанкционированными утечками. «Яблочная» компания одна из первых решила начать борьбу с такими явлениями.



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