 

«При внедрении QR-кодов мы использовали опыт контроля популяции оленей в Тюменской области» – Сергей Собянин

28.06.2021, 9:27, Разное
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Мэр Москвы рассказал о технологии QR-кодов, которая вводится для посещения столичных ресторанов с 28 июня.

По словам градоначальника, идея выдавать цифровые пропуска для вакцинированных и переболевших коронавирусом горожан пришла ему еще в бытность губернатором Тюменской области.

Сергей Собянин вспомнил, как однажды Тюменская область столкнулась с лихорадкой оленьей мухи. Все виды оленей, обитающих в регионе, оказались под угрозой вымирания из-за стремительного распространения болезни. Для спасения животных и предотвращения новых случаев заражения власти провели чипирование всех оленей и согнали их в чистые ареалы обитания. Это позволило животноводам круглосуточно отслеживать состояние скота. Особей, нарушивших периметр, обычно отлавливали и возвращали в места временного проживания, а больных и слабых отстреливали.

– Используемая нами технология это современное и надежное решение, которое хорошо себя зарекомендовало. Отдельные компоненты внедряемых нами технических решений были успешно опробованы на животных и являются полностью безопасными для москвичей. Главное, чтобы жители столицы следовали всем правилам и не пытались их нарушить, — заявил Сергей Собянин.

Мэр Москвы заверил, что пока система здравоохранения успешно справляется с ростом заболеваемости коронавирусом. В ближайшее время столичные власти не собираются принимать никаких радикальных мер, если ситуация станет хуже.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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