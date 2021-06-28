Рыбинск. Криминальная хроника с 21 по 27 июня

28.06.2021, 7:07, Детали

Теги: Криминал, Полиция, Происшествия

Рыбинскими полицейскими раскрыта кража с предприятия

Сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый в покушении на совершение кражи с предприятия.

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение о том, что в Рыбинском районе с предприятия неизвестный пытался похитить гидромолот. Когда был замечен сторожем предприятия, скрылся. Сумма ущерба составила около 900 тыс. рублей.

Сотрудниками полиции установлен подозреваемый – ранее судимый местный житель 1987 г.р.

В ходе дальнейшей работы сотрудниками полиции установлена его причастность к совершению кражи с этого же предприятия ранее. Ущерб составил 280 тыс. рублей.

Подозреваемым даны признательные показания, он пояснил, что по объявлению нанимал манипулятор для перевозки похищенного и сдавал в пункт приема металлолома.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждены уголовные дела по ч.3, ст. 30 УК РФ, ч.3 ст.158 УК РФ «покушение на кражу» и ч. 3 ст.158 УК РФ «Кража». Расследование продолжается.

В Рыбинске установлен подозреваемый в краже денег с банковской карты

Сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый в совершении кражи денег.

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился житель г. Рыбинска и сообщил о том, что обнаружил пропажу денежных средств со счета.

В ходе проведенной проверки сотрудниками полиции установлен подозреваемый житель микрорайона Веретье 1992г.р., который воспользовавшись оставленной заявителем в банкомате банка банковской картой, оплатил покупки в магазинах города. Злоумышленник похитил у заявителя более 3,5 тыс. рублей.

Подозреваемым даны признательные показания.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Расследование продолжается.

В соответствии с ч. 3 ст. 158 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.

Рыбинскими полицейскими возбуждены уголовные дела по факту покушения на кражу металла

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение о том, что с предприятия в г. Рыбинске неизвестные пытались похитить металлические изделия. Ущерб составил около 140 тыс. рублей.

Сотрудниками уголовного розыска установлены подозреваемые – двое подростков 2003 и 2005 г.р., которые перебросили через ограждение предприятия похищенные металлические изделия.

В ходе дальнейшей работы сотрудниками полиции установлена причастность данных подростков к аналогичному преступлению, совершенному ранее на том же предприятии. Ущерб в этом случае составил более 82 тыс. рублей.

Подозреваемыми даны признательные показания. Они пояснили, что в момент совершения хищения были замечены охраной предприятия. Чтобы не быть задержанными, с места скрылись, бросив похищенное.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 УК РФ, ч. 2 ст.158 УК РФ (покушение на кражу). Расследование продолжается.

Возбуждено уголовное дело об угоне

В Рыбинске в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение о том, что на пр. Ленина произошло ДТП с участием автомобиля «Мазда», пострадавших нет.

Сотрудниками ДПС ГИБДД установлено, что управлял чужим автомобилем неработающий житель Рыбинского района 1992 г.р., не имеющий права управления, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудниками ГИБДД он был отстранен от управления транспортным средством. Автомобиль помещен на спецстоянку.

В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении по ч.3 ст. 12.8. КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами). Судом принято решение о назначении административного ареста сроком на 10 суток. Мужчина водворен в специальный приемник для содержания лиц, подвергнутых административному аресту МУ МВД России «Рыбинское».

В ходе проверки сотрудниками полиции установлено, что автомобилем он завладел неправомерно. Дав признательные показания, мужчина пояснил, что после совместного распития спиртного, в гостях у своего знакомого, когда тот уснул, заметил ключи от его автомобиля и поехал кататься.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 1 ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Ведется следствие.

Полицейские призывают граждан не оформлять кредиты по указаниям позвонивших «сотрудников банков»

В МУ МВД России «Рыбинское» поступило заявление от мужчины 1959 г.р. о том, что в течение недели ему поступали звонки от неизвестных, которые представились сотрудниками службы безопасности банка и правоохранительных органов, убедили оказать содействие в поимке мошенников.

Сообщили, что для этого заявителю нужно оформить кредиты в различных банках города на себя раньше, чем это сделают мошенники, которые якобы уже пытались оформить на него кредит. Мужчина не стал перепроверять информацию в банке и выполнил все указания звонивших, перевел на указанные неизвестными счета денежные средства в сумме более 1,5 млн. рублей.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Полицейские предупреждают граждан о возможных звонках телефонных мошенников, которые могут представляться сотрудниками банка, службы безопасности банка, сотрудниками полиции. В случае, если позвонившие по телефону интересуются вашими персональными данными, данными банковских карт, суммой средств на счетах или утверждают, что на вас якобы кто-то пытается оформить кредит, — прекратите телефонный разговор.

Полиция призывает граждан быть бдительными!

Чтобы сохранить при себе свои деньги:

— Не выполняйте указаний незнакомых лиц при действиях с банковской картой.

— Не переводите денежные средства незнакомым лицам ни под каким предлогом.

— Никому не называйте конфиденциальные данные банковской карты.

В связи с участившимися несчастными случаями на воде полиция призывает родителей напомнить детям правила безопасного поведения

Находясь у водоема, родителям всегда необходимо держать ситуацию под контролем, не оставляя детей без присмотра.

Для купания нужно выбирать только места, разрешенные для купания, известные водоемы.

Чтобы избежать беды, детям необходимо знать и соблюдать ряд простых правил поведения на воде:

· купаться можно только в местах разрешенных и в присутствии взрослых;

· нельзя нырять в незнакомых местах – на дне могут оказаться притопленные бревна, камни, коряги;

· не следует купаться в заболоченных местах, где есть водоросли или тина;

· нельзя отплывать далеко от берега на надувных матрицах, автомобильных камерах, надувных игрушках, самодельных плотах – подручное средство может оказаться неисправным, порваться, перевернуться;

· нельзя цепляться за лодки, залезать на знаки навигационного оборудования – бакены, буйки и т.д.;

· нельзя заплывать за буйки, ограничивающие зону заплыва;

· нельзя купаться в штормовую погоду;

— в случае опасности необходимо позвать на помощь;

Телефон службы спасения 112, телефон полиции 02.