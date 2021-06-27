 

Разведка США заподозрила Россию в атаках с применением микроволн и “направленной энергии”

27.06.2021, 23:52, Новости дня
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Вашингтон все больше внимания уделяет загадочной болезни мозга, которая, как считается, является результатом целенаправленных атак на американских дипломатов и других официальных лиц по всему миру. Многие из них могли подвергнуться такому воздействию на Кубе.

Предыдущий президент США Дональд Трамп назвал это “атаками кубинского правительства”. Они вызвали тошноту у американских дипломатов и сотрудников разведки, и в 2017 года посольство и консульство США пришлось эвакуировать из Кубы, напомнила газета.

Куба отрицает ответственность за подобные атаки, которые до сих пор не установлены. На фоне новых этапов расследований нужно убедиться, что все делается правильно, сказал высокопоставленный чиновник Белого дома.

Контекст:

Спецслужбы США подозревают, что за атаками с использованием “направленной энергии” может стоять Главное разведуправление РФ, писало в мае этого года издание Politico. Аналогичные инциденты были зафиксированы с дипломатами США в России и Китае. Американские дипломаты в разных странах мира жаловались на головокружение, шум и боли в ушах, потерю равновесия и слуха, давление в голове. Недомогание получило название “гаванский синдром”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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