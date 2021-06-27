Нидерланды и Португалия не смогли пробиться в четвертьфинал Евро 2020

В Будапеште сборная Нидерландов, которая считалась фаворитом поединка, проиграла Чехии.

Оба мячи были забиты во втором тайме. На 68-й минуте Томаш Голеш открыл счет, а на 80-й его соотечественник Патрик Шик закрепил успех своей команды. Итоговый счет – 2:0.

Еще в одном матче воскресенья на стадионе в испанской Севилье четвертьфиналиста определяли Бельгия и Португалия.

На 42-й минуте отличился бельгиец Торган Азар. Этот гол стал решающим. Бельгийская команда со счетом 1:0 победила команду, в которой играет Криштиану Роналду, и вышла в четвертьфинал Евро 2020.

Контекст:

Первые матчи стадии плей-офф Евро 2020 состоялись 26 июня.

Дания со счетом 4:0 разгромила Уэльс и теперь в четвертьфинале сыграет с Чехией.

Соперником Бельгии на этой стадии станет Италия, которая свой поединок 1/8 финала против Австрии завершила в дополнительное время с результатом 2:1.

Сборная Украины свой поединок против сборной Швеции проведет 29 июня в Глазго (Шотландия).

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