В Албании владельцы гостиниц устроили стрельбу из-за шезлонгов, несколько человек погибли
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Правоохранители изъяли два пистолета и патроны. Один из пистолетов нашли сразу после конфликта, а другой – в одном из семейных отелей. В стрельбе могли использовать до шести единиц оружия, в том числе автомат Калашникова, заявили в полиции.
На место происшествия прибыла следственная группа. Двух раненых арестовали по подозрению в убийстве, сейчас они находятся в травматологической больнице в Тиране.
Журналист Euronews в Албании Теодор Гьерга сообщает о конфликте, который вспыхнул между семьями Ферракаку и Гокадж. Одному из погибших было 20 лет.
Полицейские изъяли камеры видеонаблюдения в районе стрельбы, чтобы изучить обстоятельства столкновения.
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