В Албании владельцы гостиниц устроили стрельбу из-за шезлонгов, несколько человек погибли

Правоохранители изъяли два пистолета и патроны. Один из пистолетов нашли сразу после конфликта, а другой – в одном из семейных отелей. В стрельбе могли использовать до шести единиц оружия, в том числе автомат Калашникова, заявили в полиции.

На место происшествия прибыла следственная группа. Двух раненых арестовали по подозрению в убийстве, сейчас они находятся в травматологической больнице в Тиране.

Журналист Euronews в Албании Теодор Гьерга сообщает о конфликте, который вспыхнул между семьями Ферракаку и Гокадж. Одному из погибших было 20 лет.

Полицейские изъяли камеры видеонаблюдения в районе стрельбы, чтобы изучить обстоятельства столкновения.

—