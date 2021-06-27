 

В Албании владельцы гостиниц устроили стрельбу из-за шезлонгов, несколько человек погибли

27.06.2021, 23:52, Новости дня
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Правоохранители изъяли два пистолета и патроны. Один из пистолетов нашли сразу после конфликта, а другой – в одном из семейных отелей. В стрельбе могли использовать до шести единиц оружия, в том числе автомат Калашникова, заявили в полиции.

На место происшествия прибыла следственная группа. Двух раненых арестовали по подозрению в убийстве, сейчас они находятся в травматологической больнице в Тиране.

Журналист Euronews в Албании Теодор Гьерга сообщает о конфликте, который вспыхнул между семьями Ферракаку и Гокадж. Одному из погибших было 20 лет.

Полицейские изъяли камеры видеонаблюдения в районе стрельбы, чтобы изучить обстоятельства столкновения.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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