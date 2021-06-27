Ломаченко заявил, что его реванш с Лопесом “все ближе”

Перед этим Ломаченко в американском Лас-Вегасе нокаутом победил японца Масаеси Накатани в рейтинговом бою.

“Как вы уже слышали, реванш с Лопесом все ближе и ближе, скорей всего, что это будет декабрь”, – сказал украинский боксер.

Он также поблагодарил всех причастных за помощь в подготовке к поединку с Накатани, а также “Всевышнему за то, что дал шанс вернуться так красиво”.

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Публикация от LOMA (@lomachenkovasiliy)

Контекст:

В октябре 2020 года Ломаченко проиграл Лопесу в поединке, который длился все 12 раундов. По единогласному решению судей победу одержал американец: 116:112, 119:109, 117:111. После этого он стал обладателем чемпионских поясов WBA, WBO, WBC и IBF (первые три пояса ранее принадлежали Ломаченко).

Ломаченко отказался признавать проигрыш Лопесу по очкам. Американец, в свою очередь, говорил, что не собирается давать реванш Ломаченко. Это было второе поражение в карьере украинца: в марте 2014 года он уступил мексиканцу Орландо Салидо, тоже по решению судей.

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