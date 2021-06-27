В женской сборной по волейболу отреагировали на решение Кошелевой покинуть команду

Решение волейболистки Татьяны Кошелевой покинуть российскую сборную было неожиданным для команды, сообщила генеральный менеджер сборной Любовь Соколова.

«Татьяна после Лиги наций встретилась с тренерским составом и объявила об этом. Что она заканчивает и завершает карьеру. Это неожиданное решение для нас, она была в списках и была лидером команды, мы возлагали на нее определенные надежды», – отметила Соколова ТАСС.

Напомним, в воскресенье Кошелева заявила, что не поедет на Олимпийские игры в Токио и покинет российскую сборную. Она отметила, что у нее нет никаких конфликтов в команде и за ее пределами, все в порядке со здоровьем и она не ждет ребенка. Свое решение спортсменка обосновала словами «просто так чувствую».