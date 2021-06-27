 

В женской сборной по волейболу отреагировали на решение Кошелевой покинуть команду

27.06.2021, 23:46, Новости дня
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Решение волейболистки Татьяны Кошелевой покинуть российскую сборную было неожиданным для команды, сообщила генеральный менеджер сборной Любовь Соколова.

«Татьяна после Лиги наций встретилась с тренерским составом и объявила об этом. Что она заканчивает и завершает карьеру. Это неожиданное решение для нас, она была в списках и была лидером команды, мы возлагали на нее определенные надежды», – отметила Соколова ТАСС.

Напомним, в воскресенье Кошелева заявила, что не поедет на Олимпийские игры в Токио и покинет российскую сборную. Она отметила, что у нее нет никаких конфликтов в команде и за ее пределами, все в порядке со здоровьем и она не ждет ребенка. Свое решение спортсменка обосновала словами «просто так чувствую».



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