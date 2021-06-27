Третья «Варшавянка» для ТОФ вышла на ходовые испытания
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Новейшая дизель-электрическая подводная лодка (ДЭПЛ) проекта 636.3 «Магадан» вышла на ходовые испытания в Балтийском море, сообщили в Минобороны.
«Большая дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 «Магадан» вышла из Санкт-Петербурга в акваторию Балтийского моря для заводских ходовых испытаний», – приводит текст сообщения Минобороны ТАСС.
По информации ведомства, заводские ходовые испытания подлодки продлятся 20 дней.
Напомним, третью большую дизель-электрическую подводную лодку «Магадан» для Тихоокеанского флота спустили на воду в Петербурге в конце марта. В феврале гендиректор «Адмиралтейских верфей» назвал сроки закладки пятой и шестой «Варшавянок» для ТОФ.
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