Третья «Варшавянка» для ТОФ вышла на ходовые испытания

Новейшая дизель-электрическая подводная лодка (ДЭПЛ) проекта 636.3 «Магадан» вышла на ходовые испытания в Балтийском море, сообщили в Минобороны.

«Большая дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 «Магадан» вышла из Санкт-Петербурга в акваторию Балтийского моря для заводских ходовых испытаний», – приводит текст сообщения Минобороны ТАСС.

По информации ведомства, заводские ходовые испытания подлодки продлятся 20 дней.

Напомним, третью большую дизель-электрическую подводную лодку «Магадан» для Тихоокеанского флота спустили на воду в Петербурге в конце марта. В феврале гендиректор «Адмиралтейских верфей» назвал сроки закладки пятой и шестой «Варшавянок» для ТОФ.