Девы долго сдерживаются, а потом взрываются из-за чего-то незначительного: как злятся женщины разных знаков зодиака

Женщины по-разному проявляют свои эмоции, и астрологи считают, что во многом это определяется знаком зодиака. И сейчас мы вкратце обсудим, как же злятся их представительницы, и чего стоит ожидать от них в моменты приступа гнева.

Овен

Вспыльчивая и экспрессивная дама. В момент гнева может наговорить много лишнего, но потом будет об этом жалеть.

Телец

Она, прежде чем вспылить, даст предупреждающий сигнал. Но, если оппонент его проигнорировал, дама-Телец начнет извергаться, как самый мощный разбушевавшийся вулкан. Все вокруг пожалеют, что ее терпению пришел конец.

Близнецы

Эта девушка злится по-разному. По настроению: либо со скандалами, криками, сарказмом и претензиями, либо вообще без ничего. Иногда гнев девушки, рожденной под этим знаком, проявляется молчаливым высокомерием и ледяным игнором.

Рак

Леди этого знака во время злости испытывает целую палитру эмоций. Сначала девушка-Рак спорит и скандалит, затем затихает. В этот момент очень важно показать свою любовь по отношению к ней, несмотря ни на что. Если этого не сделать, у нее может случиться истерика, за которой последует очередной скандал и ее глубокая депрессия.

Лев

Злить девушку этого знака настоятельно не рекомендуется. Иначе вы окажетесь в эпицентре настоящего урагана. Девушка-Лев не будет скупиться на крепкие слова и думать о ваших чувствах. А потом она даже не извинится за свое поведение – слишком гордая.

Дева

Рожденные под управлением данного знака девушки не любят ругаться, а потому до последнего держат все в себе. Но если случится что-то из ряда вон выходящее, они припомнят своему оппоненту абсолютно все обиды, спрятанные в прошлом.

Весы

Они ненавидят конфликты всей душой. До последнего сглаживают их и весь негатив, исходящий от людей, «проглатывают». Но и терпению Весов есть предел. В один момент оно закончится, и эта девушка разложит по полочкам, что именно ей не нравится и почему – спокойно, но очень жестко и холодно. Так, чтобы ее точно услышали.

Скорпион

Девушки этого знака не любят ругаться, но если их кто-то спровоцирует на скандал, то запомнит его на всю жизнь. Уничтожающий взгляд, едкие комментарии, жесткий сарказм – вот, чем будет наполнен ваш разговор со Скорпионом. Помните, что эта девушка ничего не забывает и не прощает. Одна ссора с ней может принести такое эмоциональное опустошение, с которым придется справляться годами.

Стрелец

Тут примерно та же самая ситуация, что и с Овном. Стрелец может наговорить такого, что человек захочет отвернуться от нее навсегда. Но не спешите – когда она остынет, то наверняка захочет наладить контакт.

Козерог

Для девушек этого знака скандалы – это очень серьезно. Леди-Козерог, если вы разозлите ее, выскажет вам все, раскритиковав в пух и прах. И, конечно же, не забудет упомянуть, что вы ее разочаровали.

Водолей

Чтобы разозлить эту девушку, нужно приложить немало усилий. Но если это случится, то вы мгновенно падете в ее глазах. А чтобы справиться с этим, она убежит от реальности – просто пропадет из поля зрения, и найти ее будет сложно.

Рыбы

Еще одна категория спокойных девушек, злость которых проявляется ужасно. Когда Рыбы в гневе, они сходят с ума – проявляют насилие (преимущественно моральное), разрушают самих себя, буквально падают на самое дно. И выходят из этого состояния очень долго.