Задержанная за отказ надеть маску женщина написала заявления на полицейских

…которые вынесли ее из здания МФЦ.

Москвичка Валентина Муженская, которую полицейские задержали и вынесли из здания МФЦ за отказ надеть маску, написала заявления в Следственный комитет и МВД. Об этом она сообщила «МБХ медиа».

Муженская рассказала, что написала заявления в отделении полиции, где провела около 5-6 часов. В тот же вечер гражданка прошла медосвидетельствование. По ее словам, врачи зафиксировали у нее наличие синяков, ушибов, а также ссадин рук и ног.

На следующий день Муженская приехала в УВД, чтобы написать заявление о предоставлении ей данных сотрудников, задержавших ее. Там женщину встретил следователь и предложил проехать в СК, где ее опросили в рамках ее заявления на полицейских.

Муженскую задержали 25 июня. По ее словам, она сняла маску, пока ждала своей очереди в МФЦ. «Ко мне раз подошли: “Наденьте маску”. Я говорю: “Меня тошнит, мне плохо”. Второй раз: “Наденьте маску”. Я говорю: “Девочки, я продышусь. Когда будет моя очередь, и я сяду к окошку, я надену маску”», — рассказала она.

После этого сотрудники МФЦ вызвали полицию, которая приехала, когда гражданка уже сидела в маске, дождавшись своей очереди на прием. Полицейские предложили Муженской «пройти» с ними, но она отказалась. После этого они вынесли ее из здания.

По словам москвички, полицейские применили к ней силу при задержании. Она отметила, что потеряла сознание от боли. Уже в полицейской машине, как рассказала Муженская, она начала приходить в себя и сказала сотрудникам, что приехала в МФЦ вместе с дочерью. В итоге полицейские разрешили дочери поехать вместе с ними в отделение.

Там, как сказала Муженская в разговоре с «МБХ медиа», полицейские унижали и оскорбляли ее. В частности, они посмотрели записи с видеорегистраторов и заявили, что гражданка состоит на учете в психбольнице.

Муженская также рассказала, что ее отпустили после того, как в отделение полиции приехал ее муж. «Потому что 150 звонков от профсоюза, их там подняли, телефон разрывался, что приехал мой муж, полковник юстиции. Мягко им показал на все их нарушения, и намекнул, что есть еще там-то, там-то, там-то», — поделилась москвичка.

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В пресс-службе заявили, что полицейские попросили женщину соблюдать требования санитарно-эпидемиологического режима, а она в ответ «начала вести себя агрессивно, кричала, несколько раз ударила по ноге сотрудника полиции и укусила второго правоохранителя». В МВД сообщили, что на женщину составили протоколы а нарушение требований, направленных на обеспечение режима повышенной готовности (3.18.1 КоАП Москвы) и за неповиновение сотруднику полиции (19.3 КоАП).

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