Китайцы отправят людей на Марс через 12 лет

Данное сообщение прозвучало во время международной конференции, посвященной исследованию космоса. По словам руководителя китайского НИИ ракетной техники Вана Сяоцзюня, его страна будет готова отправить людей на марс в 2033 году.

Затем будет еще четыре миссии с астронавтами, сказал Ван Сяоцзюнь. Они будут стартовать каждые два года, вплоть до 2043-го. В результате китайца хотят построить на Красной планете постоянно действующую станцию, которая станет опорным пунктом для ее освоения.

Однако еще в 2030 году стартует беспилотная миссия. После этого на Марсе должны наладить добычу воды и прочих ресурсов, необходимых для жизни людей и поддержания будущей станции в рабочем состоянии, рассказал эксперт.