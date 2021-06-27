 

Китайцы отправят людей на Марс через 12 лет

27.06.2021, 23:06, Новости дня
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Данное сообщение прозвучало во время международной конференции, посвященной исследованию космоса. По словам руководителя китайского НИИ ракетной техники Вана Сяоцзюня, его страна будет готова отправить людей на марс в 2033 году.

Затем будет еще четыре миссии с астронавтами, сказал Ван Сяоцзюнь. Они будут стартовать каждые два года, вплоть до 2043-го. В результате китайца хотят построить на Красной планете постоянно действующую станцию, которая станет опорным пунктом для ее освоения.

Однако еще в 2030 году стартует беспилотная миссия. После этого на Марсе должны наладить добычу воды и прочих ресурсов, необходимых для жизни людей и поддержания будущей станции в рабочем состоянии, рассказал эксперт.



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