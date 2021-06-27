Компания Xiaomi представила камеру для умного телевизора за 30 долларов

Цена новой камеры для умного телевизора Mi TV Webcam составляет всего-то 30 американских долларов. Ее представила компания Xiaomi, представители которой заявили, что данное устройство обеспечит качественную видеосвязь.

В камере предусмотрено специальное крепление, благодаря которому можно закрепить ее на верхней части экрана телевизора. Работа обеспечивается операционными системами, начиная с Android TV 8.

Мощность датчика здесь составляет 2 Мп. Однако камера может транслировать изображение в формате Full HD. Кроме того, в нее вмонтированы два микрофона, отлично улавливающие звук с расстояния до четырех метров. Угол съемки в камере составляет 71 градус, сообщает разработчик.