 

Компания Xiaomi представила камеру для умного телевизора за 30 долларов

27.06.2021, 23:06, Новости дня
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Цена новой камеры для умного телевизора Mi TV Webcam составляет всего-то 30 американских долларов. Ее представила компания Xiaomi, представители которой заявили, что данное устройство обеспечит качественную видеосвязь.

В камере предусмотрено специальное крепление, благодаря которому можно закрепить ее на верхней части экрана телевизора. Работа обеспечивается операционными системами, начиная с Android TV 8.

Мощность датчика здесь составляет 2 Мп. Однако камера может транслировать изображение в формате Full HD. Кроме того, в нее вмонтированы два микрофона, отлично улавливающие звук с расстояния до четырех метров. Угол съемки в камере составляет 71 градус, сообщает разработчик.



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