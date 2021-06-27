 

Госслужащих Хакасии обязали вакцинироваться

27.06.2021, 22:48, Новости дня
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Главный государственный санитарный врач Хакасии Татьяна Романова из-за неблагополучной ситуации с распространением коронавируса ввела в республике обязательную вакцинацию для отдельных категорий работающих граждан, следует их постановления на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

«Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям против коронавирусной инфекции категориям граждан, подлежащим обязательной вакцинации. <…> В срок до 01.07.2021 представить в территориальные медицинские организации списки сотрудников для организации иммунизации по эпидемическим показаниям», – говорится в тексте постановления, опубликованного на официальном сайте республиканского управления Роспотребнадзора.

Обязательной вакцинации подлежат государственные и муниципальные служащие, работники предприятий торговли и сферы услуг, образования, здравоохранения, ЖКХ, соцзащиты, транспорта, а также сотрудники многофункциональных центров, музеев, библиотек, театров и кинотеатров, досуговых учреждений. Первый компонент вакцины необходимо поставить до 31 июля, второй – до 31 августа. Таким образом, в регионе должны привиться не менее 60% взрослого населения.

Всего в Хакасии выявлено свыше 24,6 тыс. случаев заражения коронавирусом, выздоровели свыше 23 тыс. человек, 581 умер, остальные находятся под наблюдением медиков.

В среду вице-премьер Татьяна Голикова заявила о взрывном росте заболеваемости COVID-19 в ряде регионов России, в том числе в Хакасии. На июнь постановления о частичной обязательной вакцинации приняли более чем в десяти регионах, постановление не распространяется на имеющих противопоказания. С понедельника обязательная вакцинация для ряда групп населения вводится еще в восьми регионах России.



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