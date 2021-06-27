 

Путин боится интеграции Украины в НАТО и Евросоюз – Яценюк

27.06.2021, 21:56, Новости дня
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Интеграция покажет, что Россия может быть свободной страной. Именно этого и боится российский лидер Владимир Путин, считает политик.

Украинцы, по словам Яценюка, ценят солидарность ЕС, но чувствуют “невидимые преграды”. Украине говорят: “Держись на востоке и продвигайся в реформах”, при этом ЕС не желает провоцировать или отчуждать Россию, отметил он.

Без демократических революций в Украине, Грузии и Беларуси мог бы возродиться Советский Союз, а Путин или аналогичный ему сторонник жесткой линии из КГБ возглавил бы эту империю, написал Яценюк.

При таком раскладе в Украине сохранилось бы советское ядерное оружие, а Россия бы разместила новое вооружение, нацеленное на Запад.

Страны Балтии не стали бы независимыми, а Польша, Чехия, Словакия, Венгрия и Румыния не стали бы членами ЕС и НАТО. Сегодняшний исторический момент требует от Евросоюза полной поддержки членства Украины в НАТО, и Запад не имеет права “замораживать Украину, Грузию, Молдову, а в будущем и свободную Беларусь”, заявил бывший премьер Украины.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики “внеблоковости”. В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

Также участники саммита выразили поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, заявили о непризнании аннексии Крыма Россией. Альянс призвал Россию отказаться от наращивания войск у границы Украины и прекратить ограничивать судоходство в частях Черного моря.

Отдельно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что Россия не сможет ветировать решение о вступлении Украины в НАТО.

Президент США Джо Байден также заявил, что российская агрессия не станет препятствием для вступления Украины в НАТО. В то же время на вопрос, получит ли Украина план действия для членства в НАТО, он сказал, что “это еще предстоит увидеть” и сначала Украина должна искоренить коррупцию.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что НАТО за 13 лет не сделал ничего, чтобы Украина присоединилась к Альянсу.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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