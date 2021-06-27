Во Львовской области перевернулся пятиместный автомобиль с шестью людьми, есть погибшие

Авария произошла на автотрассе Львов – Мукачево между селами Ланы и Ходорковцы.

“Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля Ford, 41-летняя жительница города Золочев не справилась с управлением, в результате чего автомобиль перевернулся”, – говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, погибли пассажиры: 70-летний мужчина и 67-летняя женщина.

“Кроме того, с телесными повреждениями в больницу доставлены водитель и пассажиры автомобиля – 11-летняя девочка и две женщины в возрасте 60 и 65 лет. Сейчас медики уточняют их диагнозы”, – отметили в полиции.

Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям во Львовской области уточнили в Facebook, что перевернулся Ford Fusion.

Одну из пассажирок спасатели вытаскивали с помощью специнструмента, поскольку ее зажало деформированными частями конструкции машины.

https://www.facebook.com/MNSLVIV/posts/4144774112270724

Контекст:

Ford Fusion – пятиместный автомобиль.

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