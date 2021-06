В Северной Корее признали, что Ким Чен Ын похудел. Гостелевидение КНДР сняло сюжет о “людях, убитых горем”

“Люди убиты горем, они расстроены до слез” после того, как увидели, что северокорейский лидер похудел, сказал житель КНДР во время интервью Центральному корейскому телевидению.

Министерство объединения Южной Кореи заявило, что следит за здоровьем Ким Чен Ына, но не сообщало о необычных признаках потери веса.

По мнению американских аналитиков, признание Пхеньяном изменения внешности Ким Чен Ына является важным фактом.

“Как минимум, кто-то решил, что видимая потеря веса Ким Чен Ыном будет слоном в комнате, теперь уже похудевшим слоном в комнате, если они не упомянут об этом, в то время как все об этом говорят. Это нельзя не замечать”, – прокомментировал это сообщение “Голосу Америки” британский эксперт по Корее Эйдан Фостер-Картер.

Сюжет о здоровье лидера КНДР может быть частью внутренней пропагандистской кампании, показывающей, что Ким Чен Ын “затянул пояс” в трудные времена, считает сеульский эксперт по Корее Питер Уорд.

“Но я сомневаюсь, что он похудел из-за этого. Тот факт, что СМИ говорят об этом, означает, что власти понимают, что это важная история внутри страны. И они хотят, чтобы люди говорили об этом определенным образом. Считайте это северокорейской версией дисциплины в высказываниях”, – пояснил Уорд.

Контекст:

Глава КНДР Ким Чен Ын впервые за месяц появился на публике 4 июня. В этот день он провел заседание политбюро 8-го Центрального комитета Трудовой партии. Yonhap 31 мая, ссылаясь на министерство объединения, сообщало, что Ким Чен Ын не появлялся на публике с 6 мая. Последний раз ЦТАК публиковал его фотографии с концерта художественных коллективов семей солдат армии КНДР, который лидер посетил вместе с супругой Ли Соль Чжу.

Пресс-секретарь министерства Ли Чон Чжу тогда говорил, что это самый продолжительный период, когда не было сообщений об общественной деятельности Ким Чен Ына.

В мае прошлого года его отсутствие длилось три недели.

Несколько таблоидов (в частности, американский The New York Post, а также британские The Daily Mail и Express) со ссылкой на публикации в китайской социальной сети Weibo написали, что Ким Чен Ын скончался – якобы от осложнений после операции на сердце. Другие СМИ писали, что глава КНДР находится в коме. Однако эта информация та и не подтвердилась.

Американский сайт NK News, который мониторит ситуацию в Северной Корее, писал, что ранее только дважды – в 2001 и 2018 годах – Ким Чен Ын так надолго исчезал из публичной политики.

