Иностранцы рассказали об участии в треке конкурса «Лидеры России»

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27.06.2021, 21:50, Новости дня
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К онлайн-марафону «ЯМолодость» присоединились участники международного трека конкурса «Лидеры России» из Перу и Эстонии, они рассказали о возможностях, которые получают от участия в конкурсе управленцев.

Участники международного трека конкурса «Лидеры России» из Эстонии и Перу присоединились к онлайн-марафону «ЯМолодость», посвященному Дню Молодежи в России, и рассказали о возможностях, которые они получают от участия в конкурсе для управленцев платформы «Россия – страна возможностей».

Профессиональный журналист из Эстонии, владелец консалтинговой компании в сфере инвестиций и недвижимости GWEP Дмитрий Звягинцев прошел все отборочные этапы нового трека конкурса, выполнил дистанционные задания и надеется попасть в финал.

В ходе онлайн-марафона «ЯМолодость» он рассказал о том, почему решил участвовать в конкурсе и почему хочет переехать жить в Россию.

«Последние четыре года мы с семьей много ездим по России, и чем больше мы путешествуем, тем больше влюбляемся в нее. Для себя лично я вижу много возможностей и колоссальные перспективы в РФ для развития моего бизнеса, своего дела. Тема развития лидерского потенциала для меня особенно актуальна. Когда я подавал заявку на конкурс «Лидеры России», я не предполагал, что получу такую пользу. Для меня было большим сюрпризом, что каждому участнику были высланы рекомендации по развитию личных качеств со списком литературы и записями лекций. В тестировании задействован искусственный интеллект, и он помогает определить сильные и слабые стороны конкурсанта. Что касается образования в Эстонии, система развита неплохо, но, конечно, таких всеобъемлющих проектов, направленных на развитие лидерского потенциала, тем более на русском языке, нет. Спасибо большое организаторам конкурса», – поделился Звягинцев.

К прямому эфиру также присоединился ученый-астроном Виктор Вера из Перу. Он является координатором Международного астрономического союза в сфере информационно-просветительной деятельности и образования, проводит профильные олимпиады по астрономии для школьников и разрабатывает программу внедрения астрономии в программу среднего образования Перу. Вера поделился со зрителями историей своего становления в астрономии и пояснил, почему своей необычной профессией он обязан именно России.

«Я стал астрономом благодаря России. К сожалению, в моей стране нет такой профессии как астрономия, но я обучился этому в Санкт-Петербурге. Сейчас в Перу я занимаюсь астрономическими проектами для разных уровней образования – школ, университетов. А еще вместе с командой Международного астрономического союза мы занимаемся исследованиями внеземной жизни во вселенной. На мой взгляд, это один из важных вопросов – понимать, одни ли мы во вселенной. Я считаю, что РФ дает множество возможностей для развития не только своим гражданам, но и людям из разных стран. Многие мои друзья из Перу хотят переехать в Россию, и я не исключение», – отметил он.

В 2021 году впервые стартовал трек «Международный» четвертого конкурса управленцев «Лидеры России». В нем приняли участие 11 тыс. иностранных граждан из 150 стран мира. Среди призов трека: грант на образование в РФ в размере 1 млн рублей, возможность получить российское гражданство или вид на жительство в Российской Федерации.



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