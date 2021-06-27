Чехия победила Нидерланды на ЧЕ-2020 и прошла в четвертьфинал
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Чешская сборная по футболу выиграла в матче против Нидерландов в одной восьмой финала чемпионата Европы.
Чехия победила со счетом 2:0, голы забили Томаш Голеш (68 минута) и Патрик Шик (80 минута), передает РИА «Новости».
На 55-й минуте с поля удалили защитника сборной Нидерландов Маттейса де Лигта.
В четвертьфинале турнира Чехия сыграет с Данией.
Напомним, в субботу датская сборная победила команду Уэльса с разгромным счетом и прошла в четвертьфинал.
Сборная РФ по футболу проиграла на матче против Дании со счетом 1:4 и закончила выступление на турнире.
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