 

Чехия победила Нидерланды на ЧЕ-2020 и прошла в четвертьфинал

27.06.2021, 21:50, Новости дня
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Чешская сборная по футболу выиграла в матче против Нидерландов в одной восьмой финала чемпионата Европы.

Чехия победила со счетом 2:0, голы забили Томаш Голеш (68 минута) и Патрик Шик (80 минута), передает РИА «Новости».

На 55-й минуте с поля удалили защитника сборной Нидерландов Маттейса де Лигта.

В четвертьфинале турнира Чехия сыграет с Данией.

Напомним, в субботу датская сборная победила команду Уэльса с разгромным счетом и прошла в четвертьфинал.

Сборная РФ по футболу проиграла на матче против Дании со счетом 1:4 и закончила выступление на турнире.



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