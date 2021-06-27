 

Салливан заявил о проблемах с консульскими услугами посольства США в России

27.06.2021, 21:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Американское посольство в Москве не сможет предоставлять консульские услуги в полном объеме с 1 августа из-за требования не нанимать персонал из РФ и третьих стран, сообщил посол Джон Салливан.

«По моему мнению, самой значительной проблемой стал указ, подписанный российским правительством, по которому США и, насколько я понимаю, Чешская Республика были включены в перечень недружественных стран, в результате чего США утратили возможность брать на работу в наши дипломатические представительства как граждан России, так и граждан третьих стран. Это серьезно сказалось и еще скажется в будущем на работе наших дипломатических представительств в России», – сообщил Салливан в эфире телеканала «Дождь», передает РИА «Новости».

Он добавил, что посольство должно привести свой состав в соответствие с требованиями к 1 августа. Это очень сильно сказывается на работе дипмиссии, особенно на работе консульских служб.

«Мы практически не в состоянии обрабатывать хоть сколько-нибудь заявлений на выдачу виз… Мы собираемся серьезно работать с нашими коллегами, с моими друзьями в МИД России, чтобы найти решение этой ситуации и создать почву для нашего дипломатического присутствия в России, а также, надеюсь, чтобы со временем вновь воссоздать дипломатические представительства, которые были у нас не так много лет назад», – отметил Салливан.

По его словам, после 1 августа в посольстве будут работать очень мало сотрудников, потому будут проблемы с консульскими услугами.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.10 / Владельцы смартфонов Huawei в РФ останутся без некоторых приложений

04.02 / “Встречаю свои 39 в лучшем состоянии”. Брежнева покривлялась для фото

17.02 / Украинцы меньше всего доверяют вакцинам китайских производителей – опрос

25.03 / France 24 – нужна «справедливая доля» — ЕС ужесточает правила экспорта вакцин

23.02 / Ученые напомнили о позитивном влиянии какао и шоколада

25.09 / Кох: Раньше Нобелевскую премию мира давали за укрепление мира, потом – просто так. А сейчас выдвигают Путина, разжигающего войну. Тенденция

02.08 / Полиция Австралии раскрыла наркосиндикат после крушения перегруженного кокаином самолета

13.01 / Трамп призвал своих сторонников воздержаться от насилия

20.08 / Кандидат медицинских наук оценил действия лечащих врачей Навального

30.11 / Избившим темнокожего продюсера французским полицейским предъявлены обвинения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика