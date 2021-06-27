 

«А этот Джонсон – крепкий орешек»: BBC опубликовал расшифровку переговоров российских военных

27.06.2021, 21:50, Разное
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Британский телеканал BBC опубликовал новую часть найденных секретных документов, посвящённых инциденту с эсминцем Defender.

Телеканал опубликовал содержащуюся в документах расшифровку перехваченных переговоров двух высокопоставленных российских военных.

В расшифровке двое военных, называющих друг друга Николай и Михаил, обсуждают британского премьера Бориса Джонсона. Они дают ему характеристику, подчёркивая его мужество и называют «крепким орешком».

Николай: Как ваши дела с британским эсминцем, Михаил?
Михаил: Да всё нормально, вроде разобрались.
Николай: А этот Джонсон – крепкий орешек! Я и не думал, что он решится на такое.
Михаил: Да я сам удивлён, Николай! Давно не видел настолько мужественных людей. Я думаю, что в этот раз нам очень повезло. Британские военные профессионалы. И они верны Джонсону. Всё могло бы закончиться хуже для нас.
Николай: Согласен, Михаил, но об этом при встрече. Не по телефону.
Михаил: Да-да, понимаю, тогда до встречи.

Ранее BBC уже опубликовал часть секретных документов об инциденте, которые были найдены на автобусной остановке в графстве Кент.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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