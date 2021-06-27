Участники проектов платформы “Россия – страна возможностей” посетят разные уголки страны

Ребята получили возможность посетить примечательные уголки нашей страны в онлайн-режиме. Генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей Алексей Комиссаров напомнил о необъятных просторах и красотах России, которыми можно любоваться бесконечно.

Онлайн-мероприятие проводилось при помощи тревел-блогеров. Вскоре участники проектов президентской платформы смогут отправиться в путешествие в один из регионов.

При поддержке Ростуризма и Росмолодежи для активистов подготовлены специальные туры. Участники проектов платформы смогут отправиться в недельные поездки, туры выходного дня, авторские путешествия.

Помимо развлекательных целей, все путешествия будут наполнены богатой культурно-познавательной программой. В разработке туров участвовали специалисты общества “Знание”.

В онлайн-мероприятии принял участие губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Он рассказал о красотах возглавляемого им региона и посоветовал места для посещения.

Также в программе были трансляции из Москвы, Ханты-Мансийского автономного округа, Владивостока, Ростова-на-Дону, Камчатского края, Крымского полуострова, озера Байкал и других уголков России.