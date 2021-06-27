 

Участники проектов платформы “Россия – страна возможностей” посетят разные уголки страны

27.06.2021, 21:46, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ребята получили возможность посетить примечательные уголки нашей страны в онлайн-режиме. Генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей Алексей Комиссаров напомнил о необъятных просторах и красотах России, которыми можно любоваться бесконечно.

Онлайн-мероприятие проводилось при помощи тревел-блогеров. Вскоре участники проектов президентской платформы смогут отправиться в путешествие в один из регионов.

При поддержке Ростуризма и Росмолодежи для активистов подготовлены специальные туры. Участники проектов платформы смогут отправиться в недельные поездки, туры выходного дня, авторские путешествия.

Помимо развлекательных целей, все путешествия будут наполнены богатой культурно-познавательной программой. В разработке туров участвовали специалисты общества “Знание”.

В онлайн-мероприятии принял участие губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Он рассказал о красотах возглавляемого им региона и посоветовал места для посещения.

Также в программе были трансляции из Москвы, Ханты-Мансийского автономного округа, Владивостока, Ростова-на-Дону, Камчатского края, Крымского полуострова, озера Байкал и других уголков России.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.05 / Танец молодых в лесу и гости у костра: микросвадьба – новый тренд

22.05 / Доктор Мясников напомнил о важности магния для организма

23.08 / Мнение: Золото Путина

04.08 / Ани Лорак проводит отпуск в Греции в компании Филиппа Киркорова

26.02 / Лукашенко высказался о передаче власти старшему сыну: Много разговоров

23.03 / Анастасия Волочкова публично пройдет детектор лжи для проверки слов о секс-марафоне

18.09 / Пир во время чумы – Личное мнение

31.01 / Мнение: Очень мало денег на революцию

10.12 / Мнение: А почему в Кемерово так стремятся доипаться до внешнего вида?

13.01 / Авиакомпания «Победа» приостанавливает полёты в связи с угрозой возвращения в Россию Алексея Навального

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика